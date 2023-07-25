Göztepe’de Radomir Kokovic, takımın başına geçti Göztepe'de futbol metodolojisi direktörü olarak görev yapan Radomir Kokovic'in 2023-2024 sezonunda teknik direktörlük görevini üstleneceği açıklandı.

DHA

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic, 2023-2024 sezonunda A takımın başında teknik direktör olarak görev alacak.

Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig'de yabancı teknik adamların görev alması konusunda yeni bir karar almasının ardından Kokovic'in teknik direktörlüğü resmen açıklandı.

Bu sezon takımın başında yer alacak

Geçen sezon eşine az rastlanır şekilde oluşturalan 3'lü teknik heyet yapılanmasında tribünden görevini yapan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ise takımın dümeninde sahada yer alacak.

Göztepe'de geçen sene takımı sahada yöneten teknik sorumlular Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu da görevlerine devam edecek.

"Gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler"

Teknik ekipte Fabio Viviani ve Sadık Ahmet Balcı yardımcı antrenör, Gökhan Kandemir performans departmanı sorumlusu, Vanja Ivesa kaleci departmanı sorumlusu, Süha Özen kaleci antrenörü ve akademi kaleci departmanı sorumlusu, Mert Yiğit spor bilimci, Bumin Kağan Yıldız kuvvet antrenörü, Hakan Özgür analiz departmanı sorumlusu, Süleyman Emre Üstün de analist olarak çalışacak.

Sportif Direktör Ivan Mance de Radomir Kokovic’in takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mance, şunları dedi: