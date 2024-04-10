Göztepe’de Stanimir Stoilov etkisi Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı.

İHA

1. Lig ekiplerinden Göztepe’de Teknik Direktör Radomir Kokovic’ten sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların başına sezon ortasında gelmesine rağmen adaptasyon sorunu yaşamayıp başarılı sonuçlara imza atan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüpspor’dan sonra Süper Lig'e doğrudan çıkması muhtemel olarak bakılan takım konumunda da bulunuyor.

Stanimir Stoilov yönetiminde zaman zaman kaybetmeyi unutan İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Gol sorunu çözüldü

Bulgar teknik adamın gelmesiyle birçok alanda yükselişe geçen Göztepe, Kokovic döneminde skor üretme konusunda problemler yaşarken, 56 yaşındaki çalıştırıcı ile adeta golcü bir takıma büründü.

Sarı-kırmızılılar, Kokovic döneminde 12 maçta 13 gol atarken, Stanimir Stoilov’la birlikte ise 37 gol kaydetmeyi başardı.

2.29 puan ortalaması yakaladı

Öte yandan Stanimir Stoilov, İzmir ekibinin başında 17 lig maçında topladığı 39 puanla maç başına 2.29 puan ortalamasını tuttururken, 12 maçta 20 puan toplayıp 1.66 puan ortalamasına sahip olan Kokovic’i geride bırakmış oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)