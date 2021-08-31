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    Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

    Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

    Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 18:33
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 19:21
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    Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5. teknik direktörle de yollar ayrıldı.

    Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

    GÖZTEPE AYRILIĞI DUYURDU

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

    Göztepe de Ünal Karaman dönemi sona erdi #1

    GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER

    Öte yandan sezonun başlamasıyla birlikte Ünal Karaman, görevine son verilen 5. teknik direktör oldu.

    İşte o isimler şu şekilde:

    ÜNAL KARAMAN - GÖZTEPE

    Ayrılık Tarihi: 31 Ağustos 2021

    ÇAĞDAŞ ATAN - ALANYASPOR

    Ayrılık Tarihi: 30 Ağustos 2021

    SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR

    Ayrılık Tarihi: 29 Ağustos 2021

    YALÇIN KOŞUKAVAK - KAYSERİSPOR

    Ayrılık Tarihi: 18 Ağustos 2021

    ŞENOL CAN - KASIMPAŞA

    Ayrılık Tarihi: 15 Ağustos 2021

    Göztepe de Ünal Karaman dönemi sona erdi #2

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