Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5. teknik direktörle de yollar ayrıldı.

Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

GÖZTEPE AYRILIĞI DUYURDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER

Öte yandan sezonun başlamasıyla birlikte Ünal Karaman, görevine son verilen 5. teknik direktör oldu.

İşte o isimler şu şekilde:

ÜNAL KARAMAN - GÖZTEPE

Ayrılık Tarihi: 31 Ağustos 2021

ÇAĞDAŞ ATAN - ALANYASPOR

Ayrılık Tarihi: 30 Ağustos 2021

SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR

Ayrılık Tarihi: 29 Ağustos 2021

YALÇIN KOŞUKAVAK - KAYSERİSPOR

Ayrılık Tarihi: 18 Ağustos 2021

ŞENOL CAN - KASIMPAŞA

Ayrılık Tarihi: 15 Ağustos 2021