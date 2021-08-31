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- Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 18:33
- Güncelleme : 31.08.2021 - 19:21
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5. teknik direktörle de yollar ayrıldı.
Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.
GÖZTEPE AYRILIĞI DUYURDU
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibi, 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
GÖREVİNE SON VERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER
Öte yandan sezonun başlamasıyla birlikte Ünal Karaman, görevine son verilen 5. teknik direktör oldu.
İşte o isimler şu şekilde:
ÜNAL KARAMAN - GÖZTEPE
Ayrılık Tarihi: 31 Ağustos 2021
ÇAĞDAŞ ATAN - ALANYASPOR
Ayrılık Tarihi: 30 Ağustos 2021
SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR
Ayrılık Tarihi: 29 Ağustos 2021
YALÇIN KOŞUKAVAK - KAYSERİSPOR
Ayrılık Tarihi: 18 Ağustos 2021
ŞENOL CAN - KASIMPAŞA
Ayrılık Tarihi: 15 Ağustos 2021