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    Göztepe'den 5 gollü galibiyet

    Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe, Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve sezonu 3 puanla açtı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 22:03
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    Göztepe'den 5 gollü galibiyet

    Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Göztepe, Denizlispor'u konuk etti.

    GÖZTEPE'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Göztepe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 51. dakikada Marcio Mossoro ve 71. dakikada Tripic kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz attı.

    Göztepe den 5 gollü galibiyet #1

    Bu sonuçla sezonu 3 puanla açan Göztepe, maç ve gol fazlasıyla liderliğe oturdu. Denizlispor ise puansız başladığı haftada son sırada yer aldı.

    Göztepe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

    Göztepe den 5 gollü galibiyet #2

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