Haberler



Futbol



Göztepe'den Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında açıklama

Göztepe'den Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında açıklama Göztepe’nin Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşanan olaylarla ilgili konuşan Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un tribünler arasında yaşadığı gerginliği değerlendireceklerini belirtti. Sepil, “Göztepe’nin her türlü hakkını koruyacağız. Olayları inceleyeceğiz ve doğru adımları atacağız” dedi.