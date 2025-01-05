Göztepe'den Galatasaray'a gönderme: 1 kişi eksik kalmış

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek liderlik yolunda önemli bir galibiyet almış oldu.

Göztepe Kulübü ise maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"1 KİŞİ EKSİK KALMIŞ"

Göztepe'nin 3 Ocak'ta yaptığı paylaşıma yanıt olarak Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun." paylaşımı yaptı.

Göztepe, Galatasaray'ın görselde kullandığı Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün'ün yanına hakem Alper Akarsu'yu da ekleyerek "1 kişi eksik kalmış!" yazdı.