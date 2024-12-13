Göztepe’den Hatayspor'a ‘Kabak Tadı Verdi’ çıkışı

İHA

Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GÖZTEPE'DEN HATAYSPOR'UN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ev sahibi Hatayspor ise hakem atamasından rahatsız olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine de Göztepe, ‘Kabak Tadı Verdi’ başlığıyla bir yazılı bir açıklama yayınladı.

İzmir ekibi, her maç öncesinde rakiplerin karşılaşmayı yönetecek hakemi etkilemek için açıklamalar yaptığını ve bunun kabak tadı vermeye başlandığını vurguladı.

"AÇIKLAMALAR ARTIK KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI"

Konuyla ilgili Göztepe tarafından yapılan açıklama şöyle: