Göztepe'den Romulo için Fenerbahçe açıklaması

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 26 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Romulo için çıkan Fenerbahçe haberleri hakkında açıklama yaptı.

"HAYRETLE VE GÜLEREK İZLİYORUZ"

DHA'ya konuşan Sepil, şu ifadeleri kullandı:

Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.

GÖZTEPE BONSERVİSİNİ ALMIŞTI

Göztepe, geçtiğimiz günlerde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Romulo'nun tapusunu Athletico Paranaense'den almıştı.

Göztepe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Romulo, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.