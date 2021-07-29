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    Göztepe'den Sinan Gümüş'e kanca

    Göztepe, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş için bir kez daha harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 13:18
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    Göztepe'den Sinan Gümüş'e kanca

    Süper Lig ekibi Göztepe'de yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş'e bir kez daha kanca attı.

    İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, kiralık olarak kadroya katılmak istendiği öğrenildi.

    Göztepe den Sinan Gümüş e kanca #1

    PAPISS CISSE DE GÜNDEMDE

    Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesinin beklendiği bildirildi. Yönetim ayrıca, yine Fenerbahçe ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü Papiss Cisse'yi de gündeminde tutuyor.

    Yönetimin tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Genç oyuncular üzerinde de duran yönetimin, gelecek vadeden bazı yıldız adaylarıyla da görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

    Sarı-kırmızılıların, gelecek sezonları da düşenerek transferde son derece akıllı bir politika izlediği vurgulandı.

    Göztepe den Sinan Gümüş e kanca #2

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