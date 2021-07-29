Göztepe'den Sinan Gümüş'e kanca

Göztepe, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş için bir kez daha harekete geçti.

Süper Lig ekibi Göztepe'de yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce gündemine aldığı Fenerbahçe'nin yıldızı Sinan Gümüş'e bir kez daha kanca attı.

İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, kiralık olarak kadroya katılmak istendiği öğrenildi.





PAPISS CISSE DE GÜNDEMDE

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesinin beklendiği bildirildi. Yönetim ayrıca, yine Fenerbahçe ile yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü Papiss Cisse'yi de gündeminde tutuyor.

Yönetimin tecrübeli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Genç oyuncular üzerinde de duran yönetimin, gelecek vadeden bazı yıldız adaylarıyla da görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, gelecek sezonları da düşenerek transferde son derece akıllı bir politika izlediği vurgulandı.



