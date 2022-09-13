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    Göztepe'den sonra Hatayspor da Volkan Demirel'i istiyor

    Göztepe'den sonra Hatayspor da Volkan Demirel'i istiyor

    Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor, gündemine geçen sezon Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'i aldı.
    • 13.09.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:09
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    Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

    Vole'nin haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

    Göztepe den sonra Hatayspor da Volkan Demirel i istiyor #1

    Kayserispor maçı beklenecek

    Hatayspor yönetimi, mevcut teknik direktör Serkan Özbalta ile ilgili kararını hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının ardından verecek.

    Puan kaybı yaşanması halinde Serkan Özbalta ile yollar ayrılacak. Güney ekibinin gündeminde Volkan Demirel, Gökhan Zan ve Levent Şahin bulunuyor.

    Göztepe de istiyor

    Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.

    Göztepe den sonra Hatayspor da Volkan Demirel i istiyor #2


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