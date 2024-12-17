Göztepeli Taha Altıkardeş'in sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edildi
AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Hatayspor maçında sakatlanan Taha Altıkardeş'in sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edildi.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sağ göz çukuru kenarında kırık bulunan Taha Altıkardeş'in ödeminin azalmasının ardından ameliyat edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılacağı belirtildi.

4 İSİM HAKKINDA DAHA AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-kırmızılı ekipte sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edilen Juan’ın tedavisine başlandığı, David Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet’in tedavilerinin de sürdüğü bildirildi.

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Emre Çalışkan
Editor