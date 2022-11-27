Göztepe - Altay maçında tribünlerde yaşanan gerginlik sokağa da sıçradı. Taraftarların birbirine girdiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.

Süper Lig'in 15. haftasında, ezeli rakipler Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi.

İzmir derbisinde meydana gelen olaylar ise maçın önüne geçti. Taraftarlar arasında çıkan gerginlik şiddete dönüştü. Çıkan olaylardan dolayı maç tatil edildi.

Altay kalecisi yaralandı

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yaralanan Özenç, hastaneye kaldırıldı.





Göztepeli taraftara fişek atıldı

Göztepe tribününe atılan fişek, bir taraftarın suratına isabet etti. Ağır yaralanan taraftar alelacele hastaneye götürüldü.

Göztepeli ve Altaylı taraftarlar sokakta birbirine girdi - Video







Gerginlik stadyum dışında da devam etti

Gerginlik sokağa da taşındı. Altaylı ve Göztepeli taraftarlar birbirine acımasızca saldırdı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bir taraftarın elin de bıçak olduğu görüldü.

13 kişi gözaltında

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili olarak 13 kişinin gözetim altında olduğunu bildirdi.

Vali köşger, "İşaret fişeğini atan şahıs da etrafındaki olan kişiler de gözetim altında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek" dedi.



