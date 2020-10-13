Göztepe'nin efsane futbolcusu Nevzat Güzelırmak vefat etti

Göztepe'nin efsaneleşen oyuncularından, A Milli Takım'da da uzun yıllar forma giyen Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti.

Göztepe’nin ün yapmış olan, 1959-1976 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giyen ve ardından futbolu bırakan Nevzat Güzelırmak 78 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübü, Nevzat Güzelırmak için sosyal medya hesabından "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayınladı.

"TÜRK FUTBOLUNA DEĞERLİ KATKILAR YAPAN BİR İSMİ KAYBETTİK"

A Milli Takım formasını uzun yıllar terleten Güzelaydın için yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

FUTBOLCU VE HOCALIK KARİYERİ

Futbol hayatı boyunca Göztepe forması giyen Nevzat Güzelırmak, Göztepe’nin Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayan kadrosunda da yer alırken, 18 kez de A Milli Takım forması giymişti.

LAKABI İNGİLİZ NEVZAT'TI

Futbol oynadığı dönemlerde oyun stili sebebiyle ’İngiliz’ lakabını alan Nevzat Güzelırmak, teknik direktörlük kariyerinde ise Göztepe, Antalyaspor, Boluspor, Denizlispor, Afyonspor, Konyaspor, Bursaspor, Altay, Karşıyaka, Sarıyer, Aydınspor, Adana Demirspor ve Kuşadasıspor’da görev aldı.