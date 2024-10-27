Göztepe'nin evinde yüzü gülüyor

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon taraftarının önünde sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.

İç sahada şu ana kadar 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte yenilgi yüzü görmezken 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GÖZTEPE EVİNDE YENİLMİYOR

Gürsel Aksel’deki ilk maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor’u 3-2 ve Trabzonspor’u da 2-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Dış sahada henüz 3 puanla tanışamayan İzmir ekibi, evindeki başarılı performansını dış sahaya yansıtıp gelecek hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçında ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

GÖZTEPE AVRUPA İÇİN OYNUYOR

Bu sezon başarılı sonuçlar elde ederek şu ana kadar 15 puan toplayan Göztepe, Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak dün akşam oynadığı Trabzonspor galibiyetiyle birlikte 5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, önündeki maçlarda da hata yapmayıp ilk 4 potasına girmeyi hedefliyor.

Stanimir Stoilov da sezon başında düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı: