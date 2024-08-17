Göztepe'nin Fenerbahçe karşısında bulduğu gol VAR'dan döndü

Haber Merkezi
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ev sahibi Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gole Fenerbahçeli oyuncular itiraz etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.
VAR İNCELEDİ, GOL İPTAL OLDU
Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un topu taşıdığı pozisyonun ardından kale ağzında topla buluşan Romulo, topu ağlara göndermişti.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam, Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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