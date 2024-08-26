Göztepe’nin savunmacıları skora katkı yapıyor Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 gol atarken bu gollerin ikisi savunma oyuncularından geldi.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 puan toplayarak yoluna devam ediyor.

Bu süreçte ilk maçında Antalyaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Fenerbahçe ile İzmir’de 2-2 berabere kaldı.

Göz-Göz, ligin üçüncü haftasında ise Alanyaspor’a konuk oldu ve rakibiyle karşılıklı birer gol atarak sahadan ayrıldı.

GÖZTEPE 3 ATTI, 3 YEDİ

Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

İKİ GOL SAVUNMA OYUNCULARINDAN GELDİ

İzmir ekibinde bu gollerin sadece birisini forvet oyuncusu olan Romulo atarken, diğer iki golü ise savunmadan öne çıkan isimler olan Koray Günter ve Heliton kaydetti.

Böylece Göztepe’de şimdiye kadar atılan gollerin ikisini defans oyuncuları atmış oldu.

Öte yandan Göztepe’nin bir diğer yeni transferi Juan, 2 maçta toplam 67 dakika süre alırken bu süreçte gol atamasa da 1 asist yapmayı başardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)