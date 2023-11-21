Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov oldu Göztepe, teknik direktörlük görevine Stanimir Stoilov'un getirildiğini açıkladı.

AA

1. Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'la anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2,5 yıllık sözleşme imzalanan Stoilov ve ekibinin yarınki antrenmanla göreve başlayacağı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen 56 yaşındaki Bulgar teknik adam, 2004'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Bulgaristan ve Kazakistan milli takımlarında da görev yaptı.

Bulgaristan ve Kazakistan'da başarılar yakaladı

En son Levski Sofya'da görev yapan Stoilov'un teknik direktörlük kariyerinde Bulgaristan ve Kazakistan'da lig şampiyonluklarının yanı sıra 4 Bulgaristan ve 1 Kazakistan Kupası da yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)