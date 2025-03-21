Göztepe'nin yeni transferi Emersonn sessiz kaldı

DHA

Süper Lig'de milli araya 7 maçlık galibiyet hasretiyle giren Göztepe'nin devre arası transferi golcü Emersonn şu ana kadar varlık gösteremedi.

Brezilya'nın Athletic Paranaense takımından alınan ve 5 buçuk yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki santrfor geldiği gibi sakatlık kabusu yaşadı.

VARLIK GÖSTEREMEDİ

Yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan Emersonn sadece 4 lig maçına çıkabildi.

Hiçbir müsabakaya ilk 11'de başlayamayan Emersonn şu ana kadar varlığını hissettiremedi.

Çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan ve sözleşmesi feshedilen Datro Fofana'nın yerine alınan Emersonn Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev yaptı.

VERECEĞİ KATKI MERAK KONUSU

Romulo ve Juan'ın yedeği konumunda olan genç Brezilyalı'nın ilerleyen haftalarda takıma nasıl katkı vereceği merak konusu oldu.