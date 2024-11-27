Göztepe'ye kötü haber! Isaac Solet, en az 6 ay yok

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
6 AY YOK
Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı öğrenildi.
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