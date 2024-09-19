Göztepe'ye kötü haber! Kubilay Kanatsızkuş, 3 ay yok
AA

ekiplerinden Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kubilay'ın, sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

"TEDAVİSİNİN YAKLAŞIK 3 AY SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR"

Operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Emre Çalışkan
Editör