Göztepe'ye Obinna piyangosu

Amerika MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati, Nijeryalı oyuncu için resmen Göztepe’nin kapısını çaldı. 25 yaşındaki oyuncu için Cincinnati ekibinin 3 milyon dolar bonservis bedeli teklifi sundu.

Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına yine galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe ’ye Obinna Nwobodo için servet teklif edildi.

Amerika MLS Ligi takımlarından FC Cincinnati, Nijeryalı oyuncu için resmen Göztepe’nin kapısını çaldı.

3 MİLYON DOLAR ÖNERİLDİ

Bu sezon sarı-kırmızılılar’ın en formda oyuncularından biri olan 25 yaşındaki oyuncu için Cincinnati ekibinin 3 milyon dolar bonservis bedeli teklifi sunduğu öğrenildi.

Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nwobodo’yu devre arası göndermeye sıcak bakmayan yönetimin, sezon sonunda Cincinnati ekibiyle masaya oturmak istediği ifade edildi.

DI SANTO YOLDA

Nwobodo’yu kaçırmak istemeyen Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Obinna, 2020 yazında Macar ekibi Ujpest’ten transfer olduğu Göztepe’de geçen sezon 31, bu sezon 19 maça çıktı.

Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Ossama Tannane ile sözleşme imzalayan İzmir ekibinin, bu hafta golcü Franco Di Santo ve orta saya Didied Moreno’yu de resmen kadrosuna katacağı vurgulandı.