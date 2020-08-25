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    Granada 38 yaşındaki Molina ile sözleşme imzaladı

    La Liga takımlarından Granada, tecrübeli forvet Jorge Molina'yı transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 16:48
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    Granada 38 yaşındaki Molina ile sözleşme imzaladı

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

    2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu. Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

    Granada 38 yaşındaki Molina ile sözleşme imzaladı #1

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