G.Rangers-Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu maçında deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor.

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59' Gol... G.Rangers 2-0 Galatasaray (Tavernier)

56 Galatasaray pas yaparak oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor.

55' Gol... G.Rangers 1-0 Galatasaray (Arfield)

48' Morelos sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Taylan fiziğini kullanıp topu kazanmayı başardı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Rangers 0-0 Galatasaray

42' Sağ kanattan Emre'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta hakem Marcao'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu tespit etti.

40' Sol kanattan Barisic'in yerden ortasında Marcao topu uzaklaştırdı.

39' Linnes sol kanattan sıfıra inmek istedi. Ama topu ayağından açtı. Aut.

37' Galatasaray bu dakikalarda baskısını arttırdı.

34' Feghouli'nin sağ kanattan ortasında Falcao'dan önce araya giren Goldson topu uzaklaştırdı.

30' Emre sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Davis araya girdi ve topu kornere gönderdi.

24' Bu dakikalarda iki takım da orta sahada top kayıpları yaşıyor.

20' Sol kanattan sıfıra inen Linnes'in geriye çıkarttığı topa Emre vurmak istedi. Ama savunma geçit vermedi.

14' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

13' Linnes sol kanatta Hagi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Galatasaray bir duran top şansı elde etti.

3' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara yükselen Galatasaray, gruplara kalmak için sahaya çıkıyor.

Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te başlayan karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetiyor.

11'LER

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Linnes; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel; Falcao