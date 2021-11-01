Brezilya'da oynanan Gremio-Palmeiras maçının ardından ev sahibi takımın taraftarları, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni parçaladı.

Brezilya Seri A'da Gremio ile Palmeiras'ı karşı karşıya getiren maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Ev sahibi Gremio'nun taraftarları, maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni (VAR) parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı.

Gremio taraftarları VAR sistemini parçaladı - İZLE



VAR SİSTEMİ RAKİBE YARADI

Karşılaşmada Gremio'nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi.

Öte yandan karşılaşma, konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



