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    Grip olan Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

    Gripal enfeksiyon geçiren Arda Turan, ülke puanı için kritik bir maç olan Glasgow Rangers maçında takımda olamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 09:19
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    Grip olan Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok

    Galatasaray, koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

    KORONA TESTİ NEGATİF

    Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Grip olan Arda Turan, Glasgow Rangers maçında yok #1

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