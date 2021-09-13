- Haberler
- Futbol Haberleri
- GS TV spikerinin Trabzonspor maçındaki heyecanı
GS TV spikerinin Trabzonspor maçındaki heyecanı
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 2-0'dan 2-2 berabere kalınmasının şoku devam ederken GS TV spikerinin heyecanı ise viral oldu.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 08:51
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:06
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılı takım 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
"VUR ULAN BE YA"
Galatasaray'ın resmi televizyonunda maçı anlatan spiker Serbay Şenkal'ın bir pozisyondaki heyecanı ise sosyal medyada viral oldu.
Ünlü spiker maçta büyük bir heyecan yaşarken kaçan fırsatlarda da adeta kendinden geçti.
Şenkal'ın "Vur ulan be ya!" dediği görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.
İŞTE O ANLAR...
GS TV spikerinin Trabzonspor maçındaki heyecanı - İZLE