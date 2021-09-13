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GS TV spikerinin Trabzonspor maçındaki heyecanı

GS TV spikerinin Trabzonspor maçındaki heyecanı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 2-0'dan 2-2 berabere kalınmasının şoku devam ederken GS TV spikerinin heyecanı ise viral oldu.