GS TV sunucusu Şenkal: Taylan'la gurur duyuyorum

GS TV'de sunuculuk yapan Serbay Şenkal, Taylan Antalyalı'ya destek vererek, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" yazılı tişörtle yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kesimler Taylan’a destek verirken, bazıları ise genç oyuncuyu eleştirdi.

Galatasaray TV'de 'Günaydın Galatasaray Ailesi' programının sunucusu Serbay Şenkal, Antalyalı'nın giydiği tişört üzerinden hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

GS TV sunucu Şenkal: Taylan'la gurur duyuyorum İZLE



“CESARETİNDEN DOLAYI GURUR DUYUYORUM”

Emre Bol ve Turgay Demir'i eleştiren Şenkal, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı." dedi.

Şenkal programda, " İnsanları ötekileştirmediğinden, kutuplaştırmadığından, ırkçılık, faşizanlık, partizanlık yapmadığından dolayı Taylan Antalyalı kardeşimi tebrik ediyorum.

Bunu yapanların amacı çok belli, toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak insanları birbirinden uzaklaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak.





“BUNLARIN ISLAH EVLERİNE ATILMASI LAZIM”

Niyet okuyamam ama bunlar ekranlardan milyonlara hitap ederek bu şekilde yaklaşımda bulunarak insanlık suçu işliyorlar. Bunların yargılanması, ıslah evlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur." ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN