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    GS TV'de Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü

    Süper Lig Elit U19 Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından GS TV'de Arda Güler konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 09:16
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    GS TV'de Fenerbahçeli Arda Güler'e övgü

    Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, sarı kırmızılılarla oynanan maçta sol ayağıyla harika bir gol atarken performansıyla da takdir topladı.

    "FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"

    Derbide attığı gol ve sergilediği oyunla göz dolduran Fenerbahçeli futbolcu, mücadelenin ardından GS TV'de konuşuldu.

    GS TV'de program sunucusu Serbay Şenkal, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı hakkında övgü dolu sözler sarf ederken "Türk futbolu çok önemli bir oyuncu kazanacak. Fenerbahçe'yi de bu bağlamda tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki müsabaka, 2-2 eşitlikle sona ermiş, sarı lacivertlilerin gollerini 45+1'de Arda Güler ve 61. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetmişti.

    Sarı kırmızılıların golleri 43. dakikada Bartuğ Elmaz ve 67. dakikada Kemal Bayrak'tan (k.k.) gelirken Fenerbahçe'de Fatih Mert, Galatasaray'da ise Ata kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

    GS TV de Fenerbahçeli Arda Güler e övgü #1

    ARDA GÜLER TEŞEKKÜR ETTİ

    Serbay Şenkal'ın da bu anları sosyal medyasından paylaşmasının ardından genç futbolcu Arda Güler de Şenkal'a teşekkür ederek bu ince davranışa kayıtsız kalmadı.

    GS TV de Fenerbahçeli Arda Güler e övgü #2

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