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GS TV'de Yunus Akgün'ün gol anı
Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılırken, Yunus Akgün'ün attığı ilk golün ardından GS TV'de verilen tepki dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 12:56
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele Adana ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Adana Demirspor'un gollerini Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün kaydetti.
Attığı gollerin ardından sevinmeyen Yunus Akgün'ün gol pozisyonu GS TV'ye de yansıdı.
GS TV'de Yunus Akgün'ün gol anı İZLE
"YUNUS YAPMA!"
Maçı canlı anlatan Serbay Şenkal ve Volkan Kılıç, verdikleri tepkilerle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gol pozisyonunda, "Yunus yapma!." sözleri gündem oldu.