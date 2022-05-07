GS TV'den Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Fenerbahçe'nin "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı biziz" sözlerine Galatasaray, resmi televizyonundan göndermeli bir yanıt geldi.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı teklife henüz yanıt gelmedi.

Ali Koç'un "5 yıldızlı armayı kullanacağız." sözlerinin ardından sarı-kırmızılı camia da sessizliğini bozdu.

GS TV'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi - İZLE



"Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray"

Galatasaray TV'den yapılan canlı yayında Fenerbahçe'ye de göndermede bulunuldu.

Spiker Alican Baykın yayını "Türkiye'nin tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulübü Galatasaray." diyerek açtı.

Müzedeki kupaları tek tek gösteren Baykın, "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur." diyerek ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdırdı.

28 şampiyonluk başvurusuna yanıt gelene kadar bu tarz atışmaların devam etmesi bekleniyor.