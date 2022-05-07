Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
545.755
-0.47%
BTXN Coin
15.27
-3.29%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    GS TV'den Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

    GS TV'den Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

    Fenerbahçe'nin "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı biziz" sözlerine Galatasaray, resmi televizyonundan göndermeli bir yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor olurken Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı teklife henüz yanıt gelmedi.

    Ali Koç'un "5 yıldızlı armayı kullanacağız." sözlerinin ardından sarı-kırmızılı camia da sessizliğini bozdu.

    GS TV'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız göndermesi - İZLE

    GS TV den Fenerbahçe ye şampiyonluk göndermesi #1

    "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray"

    Galatasaray TV'den yapılan canlı yayında Fenerbahçe'ye de göndermede bulunuldu.

    Spiker Alican Baykın yayını "Türkiye'nin tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulübü Galatasaray." diyerek açtı.

    Müzedeki kupaları tek tek gösteren Baykın, "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur." diyerek ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kızdırdı.

    28 şampiyonluk başvurusuna yanıt gelene kadar bu tarz atışmaların devam etmesi bekleniyor.

    GS TV den Fenerbahçe ye şampiyonluk göndermesi #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de anneyi bıçaklayan kadın, kıskançlık nedeniyle saldırdı
    3. Sayfa

    İzmir'de anneyi bıçaklayan kadın, kıskançlık nedeniyle saldırdı

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    2022 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
    Gündem

    2022 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Görüş Bildir