G.Saray, Falcao'ya ödeme yaptı

Koronavirüs salgınının ardından sakatlanan ve son haftalarda forma giyemeyen Kolombiyalı golcü Falcao'ya, Galatasaray yönetiminin 16 milyon TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, sezon başında taraftarların yoğun isteği üzerine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

Yönetim, sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Kolombiyalı golcüden koronavirüs süreci nedeniyle maaşında indirime gitmesini talep etse de Falcao bu öneriye sıcak bakmamıştı.

PANDEMİ SONRASI İKİ MAÇA ÇIKTI

Pandeminin ardından yalnızca Ç.Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Kolombiyalı golcü, ardından sakatlanarak takımını diğer maçlarda ise yalnız bıraktı.

G.SARAY 16 MİLYON TL ÖDEDİ

FIFA kuralları gereği 3 ay para ödenmeyen oyuncu serbest kalacağı için yönetim nisan ile temmuz kapsayan 4 ay için oyuncuya ödeme yaptı.

Sarı-kırmızılılar yalnızca bu aylarda yalnızca 2 maçta forma giyen Falcao'ya 16 milyon TL ödedi.