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    G.Saray, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat için karar verecek

    G.Saray, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat için karar verecek

    Muslera'nın yerine nöbetçi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, deneyimli kaleciler Fatih Öztürk ve Sinan Bolat arasında bir tercih yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 10:36
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    G.Saray, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat için karar verecek

    İlk devrede forma giymesi beklenmeyen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki kaleci adayı arasından tercihini yapacak.

    G.Saray, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat için karar verecek #1

    İLK ADAY FATİH ÖZTÜRK

    Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk ile temas kuran sarı-kırmızılılar deneyimli file bekçisinden olumlu yanıt alırken, kulübü Kasımpaşa'nın olumsuz yanıt vermesi üzerine transferi bir türlü gerçekleştiremiyor.

    Sözleşmesinin bitimine 1 sene kalan Fatih için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, buradan olumsuz haber alınması halinde ise diğer adayla görüşülecek.

    G.Saray, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat için karar verecek #2

    SİNAN BOLAT HAZIRDA BEKLİYOR

    Galatasaray'ın eski kalecisi Sinan Bolat, şu anda kulüpsüz. Sarı-kırmızılı takım, en son Royal Antwerp forması giyen tecrübeli kaleci ile her konuda anlaştı. Fatih Öztürk'ün kadroya dahil edilememesi halinde Sinan Bolat ile 1 yıllık anlaşma imzalanacak.

    Görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, kaleci sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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