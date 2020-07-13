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- G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti
G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti
Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray, daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada ise sadece 1 galibiyet alabildi.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 09:55
Galatasaray'ın Kadıköy laneti sürüyor...
Ezeli rakibini 20 yıllık aranın ardından deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılılar, o karşılaşmanın ardından adeta inişe geçti.
9 MAÇTA 1 GALİBİYET
Sadece bir sonraki hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanan Cimbom, ondan sonra çıktığı hiçbir maçtan istediği sonucu alamadı.
Aslan bu süreçte, 4 mağlubiyet 4 de beraberlik aldı.
İşte Galatasaray'ın derbi sonrası oynadığı maçlar:
Galatasaray 3- 0 Gençlerbirliği
Sivasspor 2-2 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 3-3 Gaziantep
Başakşehir 1-1 Galatasaray
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Alanyaspor 4-1 Galatasaray
Ankaragücü 1-0 Galatasaray