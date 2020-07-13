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G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti

G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray, daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada ise sadece 1 galibiyet alabildi.