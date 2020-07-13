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    G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti

    G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti

    Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray, daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada ise sadece 1 galibiyet alabildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 09:55
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    G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti

    Galatasaray'ın Kadıköy laneti sürüyor...

    Ezeli rakibini 20 yıllık aranın ardından deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılılar, o karşılaşmanın ardından adeta inişe geçti.

    9 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Sadece bir sonraki hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanan Cimbom, ondan sonra çıktığı hiçbir maçtan istediği sonucu alamadı.

    Aslan bu süreçte, 4 mağlubiyet 4 de beraberlik aldı.

    İşte Galatasaray'ın derbi sonrası oynadığı maçlar:

    Galatasaray 3- 0 Gençlerbirliği
    Sivasspor 2-2 Galatasaray
    Galatasaray 0-0 Beşiktaş
    Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray
    Galatasaray 3-3 Gaziantep
    Başakşehir 1-1 Galatasaray
    Galatasaray 1-3 Trabzonspor
    Alanyaspor 4-1 Galatasaray
    Ankaragücü 1-0 Galatasaray

    G,Saray, Kadıköy galibiyeti sonrası düşüşe geçti #1

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