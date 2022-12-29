G.Saray ve Beşiktaş Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti.

Süper Lig'de kendi evinde Galatasaray'a 7-0 gibi ağır bir skorla kaybeden Başakşehir'de fatura Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu'ya kesildi.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum." diyerek kendilerinden takım bulmalarını istedi.

Bu gelişmenin ardından yerli sol bek sıkıntısı çeken Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi.

Yerli olması nedeniyle isteniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku ve Umut Meraş'ın takımdan gönderilmesini isterken, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın alınmasını istedi.

Galatasaray da sık sık sakatlanan Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yerini Hasan Ali Kaldırım ile doldurmayı planlıyor.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım'ın tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu belirtildi.

Transferin detayları üzerinde anlaşılması durumunda Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray forması giyecek.