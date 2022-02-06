G.Saray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

G.Saray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Alanyaspor ile Galatasaray ve Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig 24. hafta maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Alanyaspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

Saat 19.00'da Vodafone Park'taki Beşiktaş - Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Beşiktaş-Antalyaspor maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.