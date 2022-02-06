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    G.Saray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

    Alanyaspor ile Galatasaray ve Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig 24. hafta maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 11:28
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    G.Saray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 24. haftasındaki Alanyaspor-Galatasaray ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

    BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

    Saat 19.00'da Vodafone Park'taki Beşiktaş - Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

    Alanyaspor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Beşiktaş-Antalyaspor maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.


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