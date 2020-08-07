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    G.Saray'da Donk yeni sözleşmeyi kabul etmiyor

    G.Saray'da Donk yeni sözleşmeyi kabul etmiyor

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk kendisine yapılan 1 milyon euroluk garanti ücreti kabul etmedi. Son teklifini yapan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 17:35
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 17:35
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    G.Saray'da Donk yeni sözleşmeyi kabul etmiyor

    Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcular ile görüşmeler sürüyor.

    Bu futbolcular arasından anlaşma sağlanmasına kesin gözüyle bakılan Ryan Donk'ta ise maaş konusunda yaşanan problem gittikçe büyümeye başladı.

    TERİM İSTİYOR, MAAŞ SIKINTI

    Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 1.9 milyon euro garanti ücret isteyen Donk'a 1 milyon euro teklif eden yönetim, futbolcudan ret cevabı almıştı. Fatih Terim'in "Takımda mutlaka görmek istiyorum." dediği Hollandalı futbolcuya son olarak 1.1 milyon euro teklif yapıldığı öğrenildi.

    G.Saray da Donk yeni sözleşmeyi kabul etmiyor #1

    Futbolcunun bu teklifi düşünmeye başladığı ancak kabul etmemesi halinde ise başka bir teklif yapılmayacağı belirtildi. Terim'in savunmada çok güvendiği Donk, maaş sorunu çözülmezse Parçalı formaya veda edecek.

    STOPERDE İYİ OYNADI

    Orta saha mevkisinde forma giyen Ryan Donk, Fatih Terim'in tercihiyle stoper bölgesine geçmiş ve başarılı performansıyla G.Saray'ın savunma sıkıntısını çözmüştü.

    G.Saray da Donk yeni sözleşmeyi kabul etmiyor #2

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