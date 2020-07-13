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    G.Saray'da kurullar, Mustafa Cengiz önderliğinde toplandı

    Galatasaray Kulübü'nde başkan Mustafa Cengiz başkanlığında denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.07.2020 - 17:37
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    G.Saray'da kurullar, Mustafa Cengiz önderliğinde toplandı

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün de katıldı.

    G.Saray'da kurullar, Mustafa Cengiz önderliğinde toplandı #1

    Organizasyon için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve kurul üyeleri, toplantıya dijital ortamdan dahil oldu.

    Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

    G.Saray'da kurullar, Mustafa Cengiz önderliğinde toplandı #2

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