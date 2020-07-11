G.Saray'dan Maicon resti

Galatasaray'ın, Al Nasr'a kiraladığı Maicon için Suudi ekibinin beklenen bonservis bedelini vermemesi üzerine rest çekerek, ''Ya 3 milyon euroyu ödeyin ya da Maicon'u geri yollayın'' dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı.

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan ekibi ile kiralama kontratı sona eren Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için Al Nasr, Galatasaray'ın kapısını çalsa da ilk görüşmede sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çeken bir teklifle masaya oturdu.

Al Nasr, Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı olan Maicon'un tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık Brezilyalı stoperin bonservisini istedi.

TAKIMIN DEĞİŞMEZİ OLDU

2.2 milyon euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maicon'u almak için girişimde bulunan Al Nasr'ın bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Pandemi sonrasında lige verilen aranın ardından 5 Ağustos 2020'de yeniden başlayacak olan lig öncesinde Maicon'un transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nasr Kulübü, bu tavrında ısrarcı oldu.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 21'i ligde olmak tam 24 maçta forma giyen ve takımının değişilmez ismi olan Brezilyalı stoper için Galatasaray resti çekti.

ONYEKURU TAKTİĞİ

Sarı-kırmızılılar Monaco'nun Onyekuru için sergilediği tavrın bir benzeri ile Arap kulübüne sert bir çıkışta bulundu. Galatasaray, "Ya belirlediğimiz 3 milyon euroyu ödemeyi kabul edin ya da Maicon'u geri gönderin. Ağustos ayı içinde bizim de yeni sezon hazırlık kampımız başlayacak" diyerek noktayı koydu.