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- GSYİAD, Taylan Antalya'yı yılın oyuncusu seçti
GSYİAD, Taylan Antalya'yı yılın oyuncusu seçti
Taylan Antalyalı, GSYİAD tarafından yılın oyuncusu seçilerek ödüllendirildi.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 21:19
- Güncelleme : 02.08.2021 - 21:27
Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği, (GSYİAD) sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi ödül takdiminde bulundu.
Dernek, Taylan Antalyalı'ya 'yılın sporcusu' ödülünü verdi.
ÖDÜLÜ BAŞKAN İBRAHİM HATİPOĞLU VERDİ
Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu’ndan aldı.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 39 maçan çıkan Taylan Antalyalı, takımına 1 gol 3 asistlik bir performansla katkı sağladı.