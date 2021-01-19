Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo'nun Mesut Özil yorumu

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili geçmişte yapmış oldukları açıklamaları sizler için derledik.

Real Madrid ve Arsenal'de oynadığı dönemlerde Ronaldo ve Messi başta olmak üzere herkesi kendisine hayran bırakan Mesut Özil, artık Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Türk asıllı yıldızın sahaya çıkmasını iple çekerken, biz de dünya futbolunun önemli isimlerinin 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptıkları açıklamaları sizler için derledik.

İşte o sözler:

WENGER: OCAK AYININ EN BÜYÜK TRANSFERİ

Arsene Wenger: Mesut Özil, ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i bedelsiz transfer etmesi çok büyük bir başarı. Mesut, Zidane’dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir.

KLOPP: MÜTHİŞ BİR TEKNİĞE SAHİP

Jürgen Klopp: Müthiş bir teknik kapasiteye sahip. Aynı zamanda hızlı ve gol yollarında çok etkili. Her takımda oynayabilecek bir oyun görüşüne sahip. Olması gereken tüm özelliklere sahip diyebilirim.

MOURINHO: DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASI

Jose Mourinho: Herkes Mesut’un oyun tarzını Figo ve Zidane'a benzetiyor. Ancak onun kendine özgü bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarasıdır. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.

GUARDIOLA: BEN MESUT'A HAYRANIM

Pep Guardiola: Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Ben Mesut’a hayranım.

RONALDO: BENİ EN İYİ ANLAYAN OYUNCUYDU

Cristiano Ronaldo: Mesut’un ayrılığı benim için kötü bir haber oldu. Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem üzgün hem de kızgınım.

MESSI: FUTBOLU ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

Lionel Messi: Eğer Almanlardan bir futbolcu seçmek zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Barcelona’da oynamasını istediğimden değil. Gerçekten çok kaliteli ve futbolu çok hoşuma gidiyor.