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    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo'nun Mesut Özil yorumu

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo'nun Mesut Özil yorumu

    Dünya futbolunun önde gelen isimlerinin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili geçmişte yapmış oldukları açıklamaları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:00
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    Real Madrid ve Arsenal'de oynadığı dönemlerde Ronaldo ve Messi başta olmak üzere herkesi kendisine hayran bırakan Mesut Özil, artık Fenerbahçe'de.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Türk asıllı yıldızın sahaya çıkmasını iple çekerken, biz de dünya futbolunun önemli isimlerinin 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptıkları açıklamaları sizler için derledik.

    İşte o sözler:

    WENGER: OCAK AYININ EN BÜYÜK TRANSFERİ

    Arsene Wenger: Mesut Özil, ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i bedelsiz transfer etmesi çok büyük bir başarı. Mesut, Zidane’dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #1

    KLOPP: MÜTHİŞ BİR TEKNİĞE SAHİP

    Jürgen Klopp: Müthiş bir teknik kapasiteye sahip. Aynı zamanda hızlı ve gol yollarında çok etkili. Her takımda oynayabilecek bir oyun görüşüne sahip. Olması gereken tüm özelliklere sahip diyebilirim.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #2

    MOURINHO: DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASI

    Jose Mourinho: Herkes Mesut’un oyun tarzını Figo ve Zidane'a benzetiyor. Ancak onun kendine özgü bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarasıdır. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #3

    GUARDIOLA: BEN MESUT'A HAYRANIM

    Pep Guardiola: Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Ben Mesut’a hayranım.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #4

    RONALDO: BENİ EN İYİ ANLAYAN OYUNCUYDU

    Cristiano Ronaldo: Mesut’un ayrılığı benim için kötü bir haber oldu. Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem üzgün hem de kızgınım.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #5

    MESSI: FUTBOLU ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

    Lionel Messi: Eğer Almanlardan bir futbolcu seçmek zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Barcelona’da oynamasını istediğimden değil. Gerçekten çok kaliteli ve futbolu çok hoşuma gidiyor.

    Guardiola, Mourinho, Messi ve Ronaldo nun Mesut Özil yorumu #6

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