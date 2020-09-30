Guilherme krizi çözülüyor

Trabzonspor'la yollarını ayırması beklenen Guilherme, 1.1 milyon euro olan garanti ücretinden feragat etmiyor. Karadeniz temsilcisi bu konuyla ilgili bir çözüm önerisi sundu.

Göztepe'nin yılan hikayesine dönen Guilherme transferinin bitmesi an meselesi.

Trabzonspor'la her konuda anlaşmaya varan ve Brezilyalı 29 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet ederek pazarlıkları yüz yüze yürüten Göztepe, mutlu sona ulaşmak üzere.

Başkan Mehmet Sepil'in transferi için yoğun çaba sarf ettiği Sambacı'nın istediği rakam ile kulüp arasındaki uçurum giderilirken, pazarlıklar nedeniyle sekteye uğrayan imzanın 1-2 gün içinde atılması bekleniyor.

ÜCRETİNİN TAMAMINI İSTİYOR

Göz-Göz'ün 700 bin euro teklif ettiği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık ücretinin bir kısmını Trabzonspor kulübü karşılayacak.

Yeni sezon sözleşmesine göre Karadeniz ekibinden 1.1 milyon euro garanti para alacak olan Sambacı'nın ücretinin tamamını talep etmesi sıkıntıya yol açmıştı.