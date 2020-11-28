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    Gulbrandsen gollerine devam ediyor

    Gulbrandsen gollerine devam ediyor

    Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen çıktığı son 3 maçta 5. golünü atarak iyi formunu sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 16:37
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    Başakşehir'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen son dönemlerdeki performansıyla alkış alıyor.

    SON 3 MAÇTA 5 GOL

    Gençlerbirliği maçında 1 gol, Beşiktaş maçında 2 gol atan Norveçli, Denizlispor deplasmanında da 2 gol atarak yükselişini sürdürdü.

    Geçen sezon başında Salzburg'dan transfer edilen Gulbrandsen son maçlardaattığı gollerle Başakşehir'in gol yükünü çekiyor.

    Tecrübeli santrfor Okan Buruk tarafından kanat olarak tercih edilirken skora etki etmiyordu. Son maçlarda santrfor mevkinde oynayan Norveçli, forvet olarak çıktığı 5 maçta 5 gol atarak Demba Ba'ya da rakip oldu.

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    Gulbrandsen gollerine devam ediyor #3

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