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    Gulbrandsen: İkinci gol bize yakışmadı

    Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 21:19
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    Gulbrandsen: İkinci gol bize yakışmadı

    Başakşehir'in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik yenilgide takımı adına 2 gol kaydeden Fredrik Gulbrandsen maçı değerlendirdi.

    "DAHA İYİ SAVUNMA YAPABİLİRDİK"

    "2-0'dan geri dönmek çok zor. Gol attığınız zaman, başka bir şekilde alabilirdi ama sonra 3-0 oldu, kırmızı kart vardı. 3-0'dan sonra işler iyi gitmedi. Benim açımdan gol atmak, etki yaratmak iyi oldu ama beraberlik alamamak üzücü oldu. Beşiktaş'a tebrikler, iyi oynadılar. Oyunun ilk yarısında güzel işler yaptılar. Daha iyi savunma yapabilirdik. İkinci gol yenilmemeliydi. Yakışmadı bize. Analiz yaptıktan sonra eksiklerimizi göreceğiz. Daha iyi olacağız. Genel olarak, Beşiktaş iyi oynadı."

    Gulbrandsen: İkinci gol bize yakışmadı #1

    Başakşehir'in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik yenilgide takımı adına 2 gol kaydeden Frederik Gulbrandsen maçı değerlendirdi.

    "2-0'dan geri dönmek çok zor. Gol attığınız zaman, başka bir şekilde alabilirdi ama sonra 3-0 oldu, kırmızı kart vardı. 3-0'dan sonra işler iyi gitmedi. Benim açımdan gol atmak, etki yaratmak iyi oldu ama beraberlik alamamak üzücü oldu. Beşiktaş'a tebrikler, iyi oynadılar. Oyunun ilk yarısında güzel işler yaptılar. Daha iyi savunma yapabilirdik. İkinci gol yenilmemeliydi. Yakışmadı bize. Analiz yaptıktan sonra eksiklerimizi göreceğiz. Daha iyi olacağız. Genel olarak, Beşiktaş iyi oynadı."

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