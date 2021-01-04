Güldüren Radamel Falcao capsleri

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sürekli olarak sakatlanan Radamel Falcao, sosyal medyanın diline düştü. İşte Twitter'da paylaşılan birbirinden komik o capsler...

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

Aylar süren sakatlığın ardından Antalyaspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen Kolombiyalı futbolcunun, bir kez daha sakatlanması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.

TARAFTAR ARTIK DESTEK VERMİYOR

Sık sık maç kaçırmasına rağmen fazla eleştirilmeyen 34 yaşındaki futbolcu, bu kez taraftar desteğini de kaybetti.

Sosyal medyanın diline düşen Falcao'yla ilgili birbirinden komik capsler yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: