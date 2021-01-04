Euro
9.0582
-0.18%
Dolar
7.3677
-0.84%
Altın
458.45
1.21%
Borsa
1.499
1.51%
Bitcoin
232.448
-8.12%
EXEN Coin
11.01
1.56%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C
    Güldüren Radamel Falcao capsleri

    Güldüren Radamel Falcao capsleri

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana sürekli olarak sakatlanan Radamel Falcao, sosyal medyanın diline düştü. İşte Twitter'da paylaşılan birbirinden komik o capsler...
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

    Aylar süren sakatlığın ardından Antalyaspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen Kolombiyalı futbolcunun, bir kez daha sakatlanması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.

    TARAFTAR ARTIK DESTEK VERMİYOR

    Sık sık maç kaçırmasına rağmen fazla eleştirilmeyen 34 yaşındaki futbolcu, bu kez taraftar desteğini de kaybetti.

    Sosyal medyanın diline düşen Falcao'yla ilgili birbirinden komik capsler yapıldı.

    İşte o paylaşımlardan bazıları:

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #1

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #2

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #3

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #4

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #5

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #6

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #7

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #8

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #9

    Güldüren Radamel Falcao capsleri #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir