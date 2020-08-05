Gümüşdağ: TFF'nin açıkladığı limiti zaten biliyorduk

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Bilinmeyen rakamlar değildi" dedi.

Başakşehir'in, Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı için Danimarka'ya giden Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu.

"BİLİNMEYEN RAKAMLAR DEĞİLDİ"

TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuşan Gümüşdağ, "Her kulüp belirli bankalarla belirli anlaşmalar imzaladı. Bizim gelirlerimiz, giderlerimiz dengesinde zaten ne ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Dolayısıyla planlamamızı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Futbol federasyonunda bir heyet var, o heyetin oluruyla bu rakamlar açıklanıyor. Biz zaten rakamlardan haberdardık. Bilinmeyen rakamlar değildi. Zaten gidip sunuyorsunuz, bütçenizi size söylüyorlar. Dolayısıyla ona göre bir çalışma yapıyoruz. Başakşehir olarak bildiğimiz ve beklediğimiz bir limitti." ifadelerini kullandı.

Başkan Gümüşdağ, bazı kulüplerin harcama limitlerine gösterdiği tepkiyle ilgili olarak ise, "Bilemiyorum, haberdar değilim ama her kulübün profesyonelleri görüşmeler yapıyor. Her kulüp limitini mutlak biliyordur ama açıklama yeni yapıldı. Açıklamadan önce de limitimizi biliyorduk ve gayet doğal görüşüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.