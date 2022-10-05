Gümüşdağ'dan Mesut Özil hakkındaki iddialara yanıt

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ameliyat edilen yıldız futbolcu Mesut Özil'in hakkındaki "Futbolu bırakmak istiyor" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde RFS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için kafileyle birlikte Letonya'nın başkenti Riga'ya giden Gümüşdağ, takım oteli önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gümüşdağ, ameliyat edilen Mesut Özil'in durumuyla ilgili soruyu ise "Mesut kardeşimizi hastanede de ziyaret ettim. Kulüp doktoru ve kendi doktoru yaptıkları toplantıda acil ameliyat kararı aldı. Kendisini ziyaret ettiğimde gayet iyiydi. Bugün hastaneden ayrılacak ve eve geçecek. Zannediyorum üç aylık süreçten sonra takıma yeniden dahil olacak." diye yanıtladı.

"Süreci atlatıp takıma katılmak istiyor"

Başkan Gümüşdağ, "Mesut Özil'in futbolu bırakmak istediği yönünde iddialar da var. Bu iddialar doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum."