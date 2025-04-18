Günay Güvenç, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü aldı

İHA

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Müsabakanın öncesinde ise Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, onurlandırıldı.

ÖDÜL ALDI

Fenerbahçe ile oynadıkları Türkiye Kupası maçında top toplayıcı çocukla konuşması ve karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülen Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e ödülünü Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim etti.