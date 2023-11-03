Günay Güvenç: Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum

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Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisine devam etti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Fernando Muslera yerine oyuna giren Günay Güvenç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorum"

32 yaşındaki kalecinin açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle buradan Nando'ya geçmiş olsun demek istiyorum. Oyundan çıktıysa vardır bir şey. Muslera çok hırslı ve hep oynamak isteyen bir kaleci. Ona Allah acil şifalar versin. Benim de görevim bu durumlar için hazır olmak. Buraya geldiğimde bunun farkındaydım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bunu göstermek istiyorum. Çok yoğun bir maç fikstüründen geçiyoruz. Yorgunken de konsantrasyon eksikliği oluyor. O eksiklikle beraber sahada doğru kararları vermek de zorlaşıyor. Bazen istediğimiz gibi olmuyor ama kazanmak bizim için önemli. 10 maçtır peş peşe kazanıyoruz. Hafta içi yine zorlu bir maçımız var. Ona hazırlanacağız. Şimdi Nando'nun durumuna göre kendimi daha konsantre hazırlayacağım. Kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyet bizim için.