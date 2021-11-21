Güney Kore duvarı Kim Min-Jae

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae alınan galibiyette büyük rol oynadı. 25 yaşındaki stoper 2 kritik gol pozisyonunu önledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Her saniyesi nefes kesen karşılaşmada sarı-kırmızılı takım önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

KIM MIN-JAE NEFİS OYNADI

Bu ataklarda bir isim önemli hamleleriyle dikkat çekti. O da Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ydi. Partneri Tisserand'ın formsuzluğunun da yükünü çeken 25 yaşındaki savunmacı iki pozisyonda gole izin vermezken galibiyette en çok pay sahibi olan isimlerin de başında geldi.

Öte yandan karşılaşma öncesi yapılan koreografide Güney Kore dizisi Squid Game teması kullanılmış ve gözler Kim Min-Jae'ye çevrilmişti.