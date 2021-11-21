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    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae

    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae

    Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae alınan galibiyette büyük rol oynadı. 25 yaşındaki stoper 2 kritik gol pozisyonunu önledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 22:15
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

    Her saniyesi nefes kesen karşılaşmada sarı-kırmızılı takım önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

    KIM MIN-JAE NEFİS OYNADI

    Bu ataklarda bir isim önemli hamleleriyle dikkat çekti. O da Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ydi. Partneri Tisserand'ın formsuzluğunun da yükünü çeken 25 yaşındaki savunmacı iki pozisyonda gole izin vermezken galibiyette en çok pay sahibi olan isimlerin de başında geldi.

    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae #1

    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae #2

    Öte yandan karşılaşma öncesi yapılan koreografide Güney Kore dizisi Squid Game teması kullanılmış ve gözler Kim Min-Jae'ye çevrilmişti.

    Güney Kore duvarı Kim Min-Jae #3

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