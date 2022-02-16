Güntekin Onay: Acun kızacak ama maç seyredemiyorum

Daha önce Exxen platformuna yaptığı eleştiri ile Acun Ilıcalı'nın tepkisine maruz kalan Güntekin Onay "Maçı izleyemiyorum" diyerek sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan karşılaşmaları izleyemediğini belirten beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

"ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM"

Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE TARTIŞTILAR

Güntekin Onay daha önce de Exxen'e üye olamadığını belirterek sitem etmişti. Onay sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor!" demişti.

ACUN YANIT VERMİŞTİ

Ilıcalı ise, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"TEKNİK SORUNUMU KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"

Güntekin Onay ise daha sonra yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın meseleyi kişiselleştirmesine şaşırdığını belirterek, Exxen ile ilgili yaşadığı sorunun halledildiğini duyurarak, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerini kullanmıştı.